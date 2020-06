67 Scheiben eingeworfen

Ludwigshafen.Unbekannte haben am Wochenende in Edigheim zahlreiche Fensterscheiben eingeschlagen. Besonders betroffen war die Gesamtschule Edigheim. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden 67 Scheiben am Gebäude in der Mühlaustraße eingeworfen. Der Schaden beträgt 35 000 Euro. Bereits am Wochenende zuvor hatten Unbekannte Scheiben an der Schule eingeschlagen und einen Schaden von 750 Euro verursacht. In der Nacht zum Sonntag wurden die Scheiben einer Fahrschule in der Oppauer Straße beschädigt. Mit einem Gegenstand schlug der Täter gegen 4.30 Uhr so stark auf die Fenster, dass mehrere Löcher entstanden. Schaden: 2000 Euro. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird nicht ausgeschlossen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/963-22 22 zu melden. ott

