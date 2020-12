67 weitere Infektionen gemeldet

Ludwigshafen.In Ludwigshafen sind erstmals seit längerem wieder mehr Menschen von Corona genesen als neu infiziert worden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl der Neuinfektionen bis Donnerstagnachmittag um 67 auf 4317 und die der Genesenen um 97 auf jetzt 2382. Gleichzeitig sank die Inzidenz, also die Summe der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, auf 322,3. Akut infiziert sind 1870 Menschen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiter bei 65.

Im Klinikum Ludwigshafen werden aktuell 81 Corona-Patienten behandelt, 18 davon auf Intensivstation, wie eine Sprecherin mitteilt. Die leicht sinkenden Zahlen seien jedoch kein Anzeichen für Entspannung. „Die Dynamik in der Region ist weiterhin hoch. Wir rechnen mit steigenden Patientenzahlen über die kommenden Tage“, so die Sprecherin. Im Alten- und Pflegeheim Haus Friesenheim seien am Donnerstag noch einmal alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden, Ergebnisse werden am Freitag erwartet. Nach einem Corona-Ausbruch vergangene Woche waren dort bislang drei Bewohner gestorben.

Am Samstag eröffnet in der Walzmühle um 9 Uhr ein Schnelltestcenter. Symptomfreie Bürger können sich dort für 49 Euro abstreichen lassen und erhalten innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. jei

