70 000 Euro Schaden

Ludwigshafen.Ein folgenschweres Missgeschick ist einem 68-jährigen Autofahrer bei einem Ausparkmanöver unterlaufen. Dabei hat er einen Schaden von rund 70 000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben von gestern parkte der Mann am Montag gegen 15.30 Uhr in der Steiermarkstraße mit seinem Wagen aus einer seitlichen Parklücke aus und wurde durch ein entgegenkommendes Auto eines 46-Jährigen überrascht. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wollte er abbremsen, verwechselte nach eigenen Angaben aber die Pedale und gab stattdessen Gas. Als der Wagen des 68-Jährigen beschleunigte, riss der Fahrer sein Lenkrad nach links, um Schlimmeres zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver touchierte sein Wagen nicht nur das Auto des 46-Jährigen, sondern beschädigte auch einen Gartenzaun und kam an einer Hausfassade zum Stehen. Die Beifahrerin des 46-jährigen Autofahrers wurde bei dem Zusammenstoß leicht an der Schulter verletzt. ott

