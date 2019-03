70 Aussteller bei Antik-Tagen

Ludwigshafen.Möbel aus vielen Stilepochen werden ebenso ausgestellt wie altes Tafelsilber und Porzellan sowie Gemälde und Leuchten. Nach zweijähriger Pause präsentieren 70 Aussteller aus dem In- und Ausland bei den Antik-Tagen am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, ein breites Angebot in der Eberthalle. Auf 4000 Quadratmetern Fläche werden auch Jugendstil-Objekte, Asiatika und seltene Uhren offeriert. Laut Veranstalter können Besucher an beiden Tagen Erbstücke oder Dachbodenfunde mitbringen, um Alter und Wert kostenlos von einem Experten schätzen zu lassen oder die vor Ort gekauften Gegenstände begutachten zu lassen. Der Antikmarkt ist jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Kostenlose Parkplätze stehen vor der Eberthalle zur Verfügung. o tt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.03.2019