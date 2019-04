70 Wahlplakate der CDU abgerissen

Ludwigshafen.„Das war keine spontane Aktion, sondern ein gezieltes Vorgehen“, ist der Friesenheimer CDU-Ortsverbandschef Reinhard Herzog überzeugt. Grund: 70 Plakate der Union wurden nach seinen Angaben in den vergangenen Tagen beschädigt. Die Unbekannten rissen in mehreren Straßenzügen die Plakate ab, etwa in der Stern-, Erzberger- oder Leuschnerstraße. Bisweilen durchtrennten sie auch die Kabelbinder zur Befestigung. Einige Werbeträger konnten die Parteimitglieder reparieren. Demoliert wurde auch ein großes Plakat an der Hohenzollernstraße, auf dem Bild wurden die Köpfe aller Ortsvorsteherkandidaten durchstoßen. Die CDU stellte Strafanzeige. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019