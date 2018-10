71 Jahre für Belange der Arbeitnehmer eingesetzt

Ludwigshafen.Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) hat 833 Jubilare aus dem Bezirk Ludwigshafen für ihre 40- bis 70-jährige Mitgliedschaft mit einer Feier im Pfalzbau geehrt. „In der heutigen Gesellschaft ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man so langfristig politisch aktiv ist. Der Arbeitskreis Senioren der IG BCE erfreut sich großer Beliebtheit“, sagte Bezirksvorsitzender André Matta. Der Arbeitskreis Senioren hat rund 8500 Mitglieder. Glückwünsche von der Stadtverwaltung überbrachte Beigeordnete Beate Steeg: „Die Gewerkschaften funktionieren als Korrektive der Politik. Sie geben Hinweise darauf, wenn der falsche Weg eingeschlagen wird, und haben die Interessen der Arbeitnehmer im Fokus. Das politische Engagement der jüngeren Generation ist nicht mehr so groß, wäre aber notwendig.“

Die IG BCE entstand 1997 durch die Fusion dreier Gewerkschaften, darunter die IG Chemie-Papier-Keramik. Die Mitgliederzahl liegt bei etwa 637 000. „Kurz nach der Wende waren es um die eine Million Mitglieder. Die Gewerkschaften leben von aktiver Mitgliedschaft, sie sind eine Kraft, die die Gesellschaft verändern kann“, sagte Bezirksleiter Gunther Kollmuß, der auch die Proteste der Gewerkschaften gegen den Kohleaussteig thematisierte: „Dass der Kohleausstieg nötig ist, verstehen wir. Trotzdem wünschen wir uns eine faire Behandlung und Respekt für die Mitarbeiter im Bergbau.“

15 Urkunden überreicht

Danach bekamen 15 Jubilare, stellvertretend für alle 833, ihre Urkunden überreicht, beginnend mit 40 Jahren Mitgliedschaft. Darunter war Harry Reis, freigestellter Betriebsrat bei der BASF. „Auch wenn es oft heißt, wir seien Dinos von gestern, sind Gewerkschaften wichtig, gerade in einer Zeit der Globalisierung und der befristeten Arbeitsverträge. Viele junge Leute sehen diese Notwendigkeit nicht“, so Reis.

Unter den 50-Jahre-Jubilaren war Beate Mende, ehemalige Bezirkssekretärin bei der IG BCE: „Ich komme aus Halle an der Saale und war in der Lehre bei den Chemischen Werken Buna. Seit 20 Jahren lebe ich in Ludwigshafen. Was ich an der Gewerkschaft schätze, ist die Verbundenheit zwischen den Kollegen.“ Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Willebert Vettermann und für 71 Jahre Karl Krämer geehrt, der einst für die BASF-Werkfeuerwehr tätig war. Kge

