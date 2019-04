71 Parkplätze fallen weg

Ludwigshafen.Im Hemshof sind vier Straßen mit insgesamt 71 Parkplätzen betroffen: Auch im Ortsbeirat Nördliche Innenstadt ist die Studie zum Thema enge Straßen vorgestellt worden. In anderen Stadtteilen hat sie bereits für Ärger gesorgt.

Die Stadtverwaltung untersuchte auf Beschwerden von Bürgern hin, wo es für Rettungsfahrzeuge eng werden könnte. Die Studie ergab, dass in der Limburgstraße vier Parkplätze wegfallen müssen, in der Ganderhofstraße 15. Die Karlstraße ist mit 18 Parkplätzen betroffen, am härtesten trifft es die Jakob-Binder-Straße mit 34. „Die Anzahl der Autos wächst, außerdem werden diese immer breiter, was die Situation verschärft. Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr muss gewährleistet bleiben“, sagte Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Die Feuerwehr brauche mehr Rangierfläche als Müllfahrzeuge, um Geräte wie etwa eine Drehleiter einzusetzen.

Situation künftig verschärft?

Die Anwohnerparkplätze sollen erhalten bleiben. Ausweise berechtigen zwar zum Parken, eine Garantie für einen Stellplatz sind sie jedoch nicht. Vom Ortsbeirat, der bereits eine Anfrage für ein neues Parkraumkonzept gestellt hatte, da die aktuelle Situation schon chaotisch genug sei, kam Kritik. Die Situation werde sich auch in Zukunft durch den Rückbau der Hochstraße verschärfen. Der Ortsbeirat verlangte eine Lösung zur Kompensation des Wegfalls der Parkplätze.

Was die Bürger im Stadtteil Nord ebenfalls bewegt, ist die mangelnde Polizeipräsenz. Die Wache im Hemshof ist aufgrund von Urlaub, Krankheit und Fortbildungen der Polizeibeamten nicht permanent besetzt. Da jeweils zwei Beamte anwesend sein müssen, wird die Wache an manchen Tagen geschlossen, zuständig ist in dieser Zeit die Wache in Oppau. Die Polizei gab dazu eine Stellungnahme ab, wonach es seit Herbst 2018 in der Tat an einzelnen Tagen zu Ausfällen komme. Eine durchgängige Besetzung werde aufgrund von Personalknappheit auch in Zukunft nicht immer möglich sein. Immerhin nähmen Bürger immer häufiger Kontakt per Telefon oder E-Mail auf, was die Wache entlastet. Der Ortsbeirat befürchtet, dass sich die Situation aufgrund anstehender Pensionierungen zuspitzen könnte – und beschloss einstimmig, den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen anzunehmen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019