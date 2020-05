72 000 Briefe verschickt

Ludwigshafen.Nach dem Hackerangriff auf die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) hat das Unternehmen bislang 72 000 der insgesamt 100 000 Kunden per Brief über den Vorfall informiert. Die restlichen 28 000 Schreiben werden bis zum Ende der Woche verschickt, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Energieversorger hatte viele Kunden bereits mit einer E-Mail über den Datendiebstahl informiert, sie erhalten nun ebenfalls einen Brief. Der Inhalt beider Schreiben sei weitgehend ähnlich. Neue Erkenntnisse über die Cyber-Attacke gebe es nicht, so die TWL-Sprecherin. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz rechnet mit monatelangen Ermittlungen.

Die Hacker hatten Kundendaten, wie Name, Anschrift, Mail-Adressen und Bankverbindungen erbeutet und teilweise im Darknet veröffentlicht. Die TWL und Polizei raten den Kunden, Passwörter zu ändern, Konten zu überprüfen und bei ungewöhnlichen Transaktionen die Bank zu kontaktieren. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020