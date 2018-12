72 Gläser Honig für Senioren

Ludwigshafen.Eine Lieferung der besonderen Art erhielt die Abteilung Senioren im Stadthaus: sechs Kisten mit 72 Gläsern Honig, überbracht von Klaus Eisele, Landesvorsitzender des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz. Der Honig, den es in verschiedenen – auch ausgefallenen – Sorten wie Kastanie oder Raps gibt, soll an städtische Seniorenresidenzen verteilt werden. Sozialdezernentin Beate Steeg und Theresa Lee, Abteilungsleiterin der Seniorenförderung, nahmen die Gläser, die aus der diesjährigen Honigprämierung stammen, erfreut entgegen.

Bei dem Verband handelt es sich um einen freiwilligen Zusammenschluss von Imkervereinen innerhalb des Bundeslandes, das Einzugsgebiet reicht in etwa bis an den Flusslauf der Nahe. Eisele selbst kommt aus Ludwigshafen. „Unsere Region ist ziemlich günstig für die Vielfalt der Honigsorten. Wir haben Bienenvölker im Pfälzerwald, manche von uns haben ihre Völker auch im Odenwald oder Schwarzwald. Sind die Völker weit auseinander, kann man die Reinheit der Sorten garantieren. Außerdem sind die Bienen besser geschützt, falls übertragbare Krankheiten auftreten“, sagte der Experte, der Honig auf dem Markt in Friesenheim verkauft und fachkundliche Schulungen zu dem Thema gibt.

Etwas verwunderlich ist, dass er selbst keinen Honig mag. „Ich habe nicht mal als Kind Schokolade gegessen. Zur Imkerei bin ich über den Naturschutz gekommen“, meinte Eisele weiß alles über Honig – vom Bau der Waben über die richtige Temperatur der Lagerung bis hin zum Wassergehalt des fertigen Produktes. Und wer hätte gedacht, dass die Pollenversorgung in den Städten oft besser ist als auf dem Land, da Hecken und Sträucher zwischen den Feldern fehlen?

Idee kommt auf dem Markt

Auf die Idee, den Honig an Senioren zu verteilen, kam Eisele bei einem Einsatz auf dem Markt. „Viele Kunden, die früher zu meinem Stand kamen, leben inzwischen in einer Seniorenresidenz, da dachte ich mir, der Honig könnte doch auf anderem Wege zu ihnen gelangen.“ Etwa 100 Imker haben an der Prämierung teilgenommen – darunter auch einige aus Ludwigshafen, die seit Generationen imkern und bei der Prämierung punkteten.

„Wir haben sieben Einrichtungen, deren Träger wir sind. Doch nicht nur die Residenzen, sondern auch die Seniorentreffs sollen Gläser erhalten, denn auch dort findet gemeinsames Frühstück statt“, meinte Theresa Lee. „Die Honig-Aktion passt zu unserem Gedanken, Senioren zu unterstützen. Der Honig ist etwas Besonderes, deshalb wird er nicht einfach nur hingestellt, sondern es wird auch erklärt, woher er kommt“, sagte Dezernentin Beate Steeg. „Aktionen wie diese brauchen jemanden wie Herrn Eisele, der die Initiative ergreift.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018