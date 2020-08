74 Wohnungen ab Frühjahr bezugsfertig

Ludwigshafen.Vor allem an junge Familien richtet sich das Neubauprojekt der städtischen Immobilienunternehmen GAG im Ligustergang. Für 21 Millionen Euro entstehen 74 Wohnungen. Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2021 fertig sein, sagt Vorstand Wolfgang van Vliet. Die anderen Wohnungen werden im Herbst 2021 bezogen. Die Kaltmiete für den Quadratmeter Wohnfläche beträgt 10,50 Euro.

Nach dem Abriss von acht maroden Häusern entstehen Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen in acht Gebäuden. Durch die Tiefgarage mit insgesamt 116 Stellplätzen wird oberirdisch mehr Platz für Grünflächen und Spielplätze geschaffen. Zudem soll der Autoverkehr im Ligustergang reduziert werden. Generalübernehmer des Bauvorhabens ist die Mannheimer Diringer & Scheidel-Gruppe. „Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan“, so die GAG. Wegen der Corona-Pandemie wurde auf ein Richtfest verzichtet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite realisiert die BASF-Wohnungsbaugesellschaft ein ähnliches Projekt.

Die GAG betreibt in der Gartenstadt noch ein anderes Großprojekt. Durch Nachverdichtungen in der Hochfeldstraße entstehen 40 Wohnungen. In der Ostpreußenstraße wurden bereits 56 neue Wohnungen fertiggestellt. ott

