755 Bäume sollen gefällt werden – 200 000 Euro für Neupflanzungen

Ludwigshafen.755 abgestorbene, erkrankte und schadhafte Bäume zählt Ludwigshafen entlang der Straßen und Grünflächen im Stadtgebiet. Diese sollen nun bis Ende Februar gefällt werden, teilte die Stadt am Rhein mit. Bei Kontrollen war vorher festgestellt worden, dass die Bäume entweder nicht mehr stand- oder bruchsicher waren. Für Neupflanzungen wurden vom Stadtrat 200 000 Euro bewilligt. 155 neue Bäume sollen dadurch ihre Wurzeln schlagen.

Es sollen nun Baumarten gepflanzt werden, die in den Augen von Fachleuten für die Gegebenheiten am Straßenrand geeignet sein und mit den hiesigen Witterungsbedingungen gut zurechtkommen sollen. Dabei handelt es sich um die Arten Erle, Silberlinde, Ulme, Hopfenbuche, Eiche, Gleditschien und Ahorn. Bei der Auswahl der Baumarten sei darauf geachtet worden, dass den Anforderungen des Klimawandels Rechnung getragen wird.

Das gelte auch für die Bewässerung, heißt es seitens der Stadt weiter. „Neue Wege“ würden hier beschritten werden, kündet sie an. In der Praxis heißt das: Sowohl der Gießrhythmus als auch die Menge an Wasser werden erhöht. An den Stämmen befestigte Kunststoffsäcke sollen zudem das Wasser langsamer abgeben und so den Boden besser durchfeuchten. Dadurch soll verhindert werden, dass das Wasser bereits an der Oberfläche abläuft.

Mit 113 zu fällenden Bäumen ist der Stadtteil Rheingönheim am stärksten von den Maßnahmen betroffen, es folgen die Gartenstadt mit 99 und Oggersheim mit 82 Bäumen. Zu den am häufigsten betroffenen Bäumen, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, zählen Ahorn (203 Bäume), Hainbuche (103), Traubenkirsche (62) und Robinien (59).

1000 Bäume fehlen

Insgesamt würden im Stadtgebiet aktuell entlang der Straßen rund 1000 Bäume fehlen. „Um diesen Fehlbestand zu reduzieren, ist es notwendig, kontinuierlich nach zu pflanzen und dabei die Standorte zu verbessern, um den Bäumen eine bessere Grundlage für den Umgang mit Stress, wie dies auch Klimaveränderungen sind, zu bieten“, betonte die Stadt.