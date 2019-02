Ludwigshafen.Ein Mann hat eine Hilfsbereitschaft vorgetäuscht und dadurch eine 77-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte die Seniorin am Montag gegen 16.15 Uhr mit ihrem Rollator eine Stufe an der Türschwelle des Hauses am Danziger Platz überwinden, in dem sie wohnt, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser gab vor, ihr helfen zu wollen. Obwohl sie keine Hilfe annehmen wollte, hob der Mann den Rollator auf die Stufe. Als die 77-Jährige in ihrer Wohnung war, musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt und trug eine Jacke mit Pelzkragen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.02.2019