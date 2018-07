77-Jähriger wehrt sich gegen Dieb

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 77 Jahre alter Ludwigshafener hat in Friesenheim versucht, einen Dieb an seiner Flucht zu hindern. Nach Polizeiangaben von gestern war der Kriminelle zuvor in das unverschlossene Gartenhäuschen des Seniors gegangen und hatte Geld gestohlen, als dieser kurz nicht anwesend war. Bei seiner Rückkehr wollte der Täter gerade mit einem Damenrad flüchten. Um das zu verhindern, versuchte der 77-Jährige, das Rad festzuhalten. Der Dieb schlug jedoch mit einer Kette samt Vorhängeschloss nach dem Mann, woraufhin dieser ausweichen und das Fahrrad loslassen musste. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Er trug ein rotes Oberteil, eine orangefarbene Hose und bunte Schuhe. Hinweise unter Telefon 0621/963-22 22. jei