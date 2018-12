776 Briefe für Gerechtigkeit

Ludwigshafen.Mit ihrem jährlichen Post-Marathon setzt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International politische Regime unter Druck – etwa um faire Prozesse für Aktivisten zu erwirken. Diese Bewegung bekommt nun erneut Unterstützung aus Ludwigshafen.

Die Amnesty International-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat sich auch im siebten Jahr ihres Bestehens vier Aktivisten ausgewählt, an die Schüler Briefe verfassen konnten. Mal vorgeschrieben und von jüngeren Schülern unterzeichnet, mal mit einigen selbst verfassten Zeilen im Anhang kamen innerhalb einer Woche 776 Briefe zusammen. Eine Zahl, die der AG-Leiter Richard Zurheide mit einem Lächeln kommentiert.

2011 gründete er die AG mit sechs tatkräftigen Schülern am 9. Mai – Sophie Scholls 90. Geburtstag – und wirkt seither als Impulsgeber eines Menschenrechtsempfindens, das sich auch und gerade in der selbsternannten Schule „ohne Rassismus“ bemerkbar macht.

In der Pause wird geworben

Teilnehmerin Johanna Broich bringt es ganz passend auf den Punkt: „Jeden Tag hört man von schrecklichen Menschenrechtsverbrechen und fast jeder, mit dem man darüber spricht, erzählt dir nur: Was wollt ihr denn schon dagegen erreichen? Doch einer muss den Anfang machen und ich glaube daran, dass unser Engagement einen Unterschied macht.“

In ihren Unterrichtspausen stellten sich AG-Teilnehmer vor der Aula auf und warben darum, die südafrikanische Menschenrechtlerin Nonhle Mbuthuma, die venezolanische Streetworkerin Geraldine Chacón, die iranische Todesstrafen-Gegnerin Atena Daemi und die ukrainische Gleichstellungs-Aktivistin Vitalina Koval mit einem eigenen Brief zu unterstützen. Ein Akt der Überzeugung, der stellenweise sogar für Begeisterung sorgte. „Zu sehen, wie eifrig vor allem die jungen Schüler bei uns nachfragten und mit welchem Stolz sie die Briefe unterschrieben: Das war ein großartiges Gefühl“, wie es der junge Jan Schmitt in Worte fasst.

Dabei denkt er über die Aktion hinaus. Denn für ihn und die zahllosen weiteren Amnesty-Organisationen sei der Briefmarathon nicht einfach nur eine Aktion von vielen: „In ganz klaren Dokumentationen, die uns Amnesty International zur Verfügung stellt, sehen wir, dass unser Wirken einen Effekt hat. Dass wieder ein Aktivist einen fairen Prozess bekommen hat, freigelassen wurde und weiterarbeiten kann – eine größere Bestätigung kann es für uns nicht geben.“ mer

