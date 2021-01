80-Jähriger unter Auto eingeklemmt

Ludwigshafen.Ein 80 Jahre alter Mann ist in der Bürgermeister-Trupp-Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 57-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung zur Edigheimer Straße hinter dem Radfahrer an einer Ampel halten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verwechselte die Frau jedoch das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte ihren Wagen versehentlich. Das Auto fuhr auf den Senior auf und klemmte ihn unter sich ein. Unfallzeugen eilten laut Polizei schnell zur Hilfe und hoben das Auto an, um den schwer verletzten Mann zu befreien. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/963-22 22 bei den Ermittlern melden.

