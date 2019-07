81-Jähriger durchschaut Betrug

Ludwigshafen.Ein 81-Jähriger hat einen Betrüger am Telefon abblitzen lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Unbekannter am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei dem Senior im Stadtteil Süd anrufen. Dabei teilte er ihm mit, dass er angeblich einen Betrag von 49 900 Euro gewonnen habe. Allerdings müssten für die Überbringung des Betrages 900 Euro Transportkosten gezahlt werden. Der 81-Jährige bemerkte schnell, dass es sich hier um einen Betrug handelte und legte auf. Die Polizei rät, bei Gewinnversprechen per Telefon, Post oder E-Mail misstrauisch zu sein, niemals Gebühren zu bezahlen oder Kontodaten herauszugeben. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019