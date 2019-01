86-Jährige umgestoßen

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat in Mundenheim eine Seniorin überfallen und ihr 20 Euro geraubt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ging die 86-Jährige am Montag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Rollator zu einem Seniorenheim in der Weinbietstraße und betrat dort einen Aufzug. Zu ihr stellte sich ein fremder Mann in den Fahrstuhl. Unvermittelt stieß dieser die Frau zu Boden und entwendete ihren Geldbeutel. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute aus dem Haus. Die 86-Jährige erlitt bei dem Sturz eine Platzwunde am Kinn. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Er hatte eine dunkle Hose an.

Überfall auf Schreibwarenladen

Ein weiterer Überfall ereignete sich am selben Tag gegen 17.15 Uhr in einem Schreibwarengeschäft in der Carl-Clemm-Straße. Zwei Jugendliche betraten das Geschäft und forderten unter Vorhalt einer Pistole Geld von einer Angestellten. Nach Angaben der Polizei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Gerangel zwischen der 66-jährigen Verkäuferin und den Unbekannten. Dabei erlitt die Frau eine Prellung im Gesicht. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute. Sie sollen dunkel gekleidet und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Das Alter wird zwischen 15 und 17 Jahre geschätzt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. jei

