90 Aussteller beteiligen sich an Kreativ-Messe

Ludwigshafen.Zu einem Forum rund um Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten wird die Eberthalle am Samstag und Sonntag, 26./27. Januar. An der „Rhein-Neckar-Creativ“-Messe beteiligen sich 90 Firmen aus dem In- und Ausland. Auf der 4000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche liegen die Schwerpunkte auf Mode-, Deko- oder Patchworkstoffen, Kurzwaren, Wolle, Glas, Porzellan, Leder und Filz. „Seit der ersten Messe in Ludwigshafen 2012 konnten wir die Besucherzahl stetig deutlich steigern, im vergangenen Jahr waren es mehr als 11 000 Gäste“, freut sich Burkhard Lange vom Veranstalter Expo Concept. Die Messe ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen sechs Euro Eintritt, Kinder von acht bis 14 Jahren drei Euro. ott (Bild: Grunwald-Media)

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.01.2019