90-Jährige bestohlen

Ludwigshafen.Eine 90-jährige Frau ist im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Zollhofstraße bestohlen worden. Nach Polizeiangaben von gestern hatte die Seniorin ihre Tasche über den Rollator gehängt, als sie am Donnerstag gegen 11.30 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Als er ein Stockwerk vor ihr ausstieg, überprüfte die 90-Jährige die Tasche. Dabei stellte sie fest, dass die Brieftasche und die Ledergeldbörse gestohlen wurden.

Ausweise weggeworfen

Die Polizisten fanden wenig später die leere Brieftasche sowie diverse Bankkarten und Ausweise im Treppenhaus. Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, trug grün-graue Kleidung und eine graue Strickmütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.deentgegen. ott

