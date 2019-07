91-Jährigen im Aufzug bestohlen

Ludwigshafen.Im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße hat ein Unbekannter einen 91-Jährigen bestohlen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch war der Senior am Dienstag gegen 15.50 Uhr mit zwei Gehhilfen in den Aufzug gestiegen. Dort stieß ihn der Dieb gegen die Brust und entriss ihm den Stoffbeutel aus der Hand. Der 91-Jährige stürzte. Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hat schwarze Haare. Er trug eine dunkle lange Hose und eine dunkle Jacke. Im Stoffbeutel waren unter anderem eine Brille, ein Mobiltelefon sowie ein Geldbeutel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. ott

