92-Jährige überfallen

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat in der Schanzstraße eine 92 Jahre alte Frau überfallen und gewaltsam ausgeraubt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Seniorin am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr zu Fuß unterwegs, als der Angreifer sie unvermittelt schubste. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Obwohl sie ihren Stoffbeutel fest umklammerte, gelang es dem Täter, den Geldbeutel daraus zu entwenden. Anschließend flüchtete er in Richtung Rohrlachstraße. Die 92-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll etwa zwölf bis 16 Jahre alt sein und schwarzes Haar haben. Nach Angaben des Opfers trug er zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen gesucht

Erst am frühen Dienstagmorgen war ein 80-Jähriger in Oppau am Briefkasten seines Hauses brutal überfallen worden. Wie berichtet, hatten ihm Unbekannte von hinten auf den Kopf geschlagen und ihm seine Uhr vom Arm gestohlen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. jei

