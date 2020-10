93 akut Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der akuten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen bis Freitagmittag um vier auf 93 angestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg ebenfalls um vier auf 681 an. Die Anzahl der Genesenen stagnierte bei 586. Zwei Menschen sind in der Chemiestadt bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt weiterhin bei 21 – kritisch wird es ab 35.

Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Gesamtzahl der Fälle mittlerweile bei 437, in Speyer bei 173 und in Frankenthal bei 98. jei

