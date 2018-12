98-Jährige bei Überfall in Ludwigshafen am Kopf verletzt

Ludwigshafen.Eine 98-Jährige ist am Nachmittag des Heiligabends in Ludwigshafen überfallen und am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei betrat die Seniorin gegen 14.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße, als sich ihr ein Unbekannter näherte. Der Mann versuchte der gehbehinderten Frau die Handtasche aus der Armbeuge zu entreißen. Die 98-Jährige setzte sich zu Wehr und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die ältere Dame erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu.

Der Mann konnte die Handtasche samt Inhalt an sich nehmen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Beute beläuft sich auf rund 200 Euro Bargeld. Ein unbeteiligter Passant wurde auf die Seniorin aufmerksam und verständigte die Polizei.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.