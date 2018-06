Über Balkone eingestiegen

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Kletterpartie in großer Höhe hat für einen Kriminellen im Gefängnis geendet. Nach Polizeiangaben von gestern meldeten Zeugen am Montag, dass im gegenüberliegenden Häuserblock ein Mann über einen Balkon in eine Wohnung im 15. Stock einsteige. Als die Beamten eintrafen, kletterte der Täter gerade ein weiteres Stockwerk in die Höhe. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen auf dem Balkon im 16. Obergeschoss fest. Er räumte ein, in die Wohnung darunter eingebrochen zu sein und 500 Euro entwendet zu haben. Zudem gestand er, mit einem gestohlenen Fahrrad zum Tatort „An der Froschlache“ gefahren zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ gestern ein Haftrichter am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann. Nach Angaben der Behörden bestehe Fluchtgefahr. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. jei