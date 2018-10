Über Fassade auf Balkon geklettert

Ludwigshafen.Eigentlich waren sie nur auf Streife in Ludwigshafen unterwegs, doch plötzlich fanden sich Polizisten in einer Szene wie aus einem Hollywoodfilm wieder. Am Mittwochnachmittag bemerkten sie, wie ein Mann ohne Sicherung an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Heinigstraße hinaufkletterte, wie ein Polizeisprecher gestern mitteilte. Als der „Spiderman“ – in Beamtendeutsch „Fensterkletterer“– über den Balkon in einer Wohnung im ersten Stockwerk verschwand, seien die Beamten zunächst von einem Einbrecher ausgegangen.

Dabei handelte es sich tatsächlich quasi um einen Superhelden: Ein 52-Jähriger sagte den Beamten später, er habe sich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Da er nicht auf den Schlüsseldienst warten wollte, der die Wohnung erst gegen Abend hätte öffnen können, bat er einen 40-jährigen sportlichen Bekannten um Hilfe. Der hilfsbereite „Spiderman“ kletterte nach Schätzung der Polizei mehr als drei Meter an der Hauswand hoch und öffnete die Wohnungstür von innen. lrs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018