Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen.Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in der Prälat-Caire-Straße überfallen, ist aber ohne das erhoffte Geld geflüchtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte er am Donnerstag kurz vor Mitternacht den Verkaufsraum betreten. Er holte sich eine Getränkeflasche und ging zum Tresen. Dort griff er in seinen Rucksack, holte aber keinen Geldbeutel heraus, sondern eine auf den Kassierer echt wirkende Schusswaffe. Damit forderte er den Angestellten auf, das Geld in der Kasse in den Rucksack zu legen. Als der Mitarbeiter dies verweigerte, flüchtete der Täter mit der Getränkeflasche. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Mütze, eine grüne Armyjacke und einen grauen Kapuzenpullover. Mit einem weißes Tuch hatte er den Halsbereich bis zur Nase abgedeckt. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018