Ab acht Metern ist es dunkel

Die gängigen Tauchverfahren sind auf Zeiteffizienz und Effektivität optimiert, weil es beim Rettungseinsatz schnell gehen muss. Vier Feuerwehrmänner für einen Tauchgang schreibt die Vorschrift vor: Der Einsatzleiter entscheidet, ob die Situation einen Tauchgang erlaubt oder das Risiko dafür zu hoch ist. Bei starkem Bootsverkehr, einer dicken Eisdecke oder der sehr starken Rheinströmung sei das Risiko für die Feuerwehr zu groß, sagt Erik Keller nach seinem Tauchgang.

Der Einsatzleiter legt den Ablauf der Rettungsaktion fest. Der Signalmann muss ihn umsetzen, indem er den Taucher anleitet. Mitunter reicht ein straff gespanntes Signalseil als Kommunikationsmittel, das der Taucher in der Hand hält und so Zeichen vom Signalmann empfangen kann. „In Bauwerken und unter Eis ist es Vorschrift, mit dem Telefon zu tauchen. Auch bei der Objektbeschreibung ist es von Vorteil. Im Fall, dass wir nach einem Auto im See tauchen, kann eine Beschreibung der Situation unter Wasser bei der Rettungsaktion eine Hilfe sein“, sagt Schäffer. Ein Sicherheitstaucher, der am Ufer bleibt, unterstütze den Taucher, wenn er Probleme im Wasser in Probleme gerate.

„Aus Gründen der Zeiteffizienz werden wir angehalten, fit zu bleiben und die Fertigkeiten für die Einsätze zu trainieren und zu optimieren“, sagt Patrick Pisek: „Als Feuerwehrmann muss man ein Teamplayer sein.“ Nicht jede Feuerwehr macht den Sport zur Pflicht, das Training bekommt durch die Gruppendynamik im Team trotzdem eine Art obligatorischen Charakter.

Im See seien Ertrinkende oft nicht genau zu orten. Man verliere unnötig Zeit durch ungenaue Beschreibungen, wo die Person untergegangen sein soll, erzählt Pisek.

Feuerwehrmänner sind ausgebildete Rettungsschwimmer, aber auch für die Oberflächenrettung haben sie technische Hilfsmittel. Der Seabob, ein als Wasserschlitten genutzter Tauchscooter mit Elektromotor macht es möglich, ausgeruht und ohne eigenen Kraftverbrauch beim Opfer anzukommen. Pisek zeigt die Oberflächenrettung im Weiher. Im blau-roten Neoprenanzug gleitet er in schneller Geschwindigkeit auf dem Wasser zum Opfer. Er sichert das Opfer – eine Boje als Attrappe – und bringt es an Land. Bei einem richtigen Einsatz würde der Ertrinkende in Panik um sich schlagen und sich an allem festhalten, was an der Wasseroberfläche schwimmen würde, sagt Schäffer durchs Mikrofon.

„In den letzten Wochen sind fünf Menschen im Silbersee ertrunken. Wie viele Einsätze wir haben, können wir nicht voraussagen. Darüber gibt es auch keine offiziellen Statistiken“, sagt Keller: „Es kann passieren, dass wir drei Mal am Tag rausfahren. Es kann aber sein, dass wir fünf Monate keinen Einsatz haben.“

