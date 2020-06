Abbruch beginnt: Der Bagger nagt sich durch die Hochstraße Süd

Ludwigshafen.Für Stefan Feldmann ist Fronleichnam diesmal ein besonderer Feiertag. Es geht richtig los. „Endlich können wir zeigen, was wir wirklich können“, sagt der Projektleiter der Firma Moß im Gespräch mit dieser Redaktion. Am Durchgang zur Mundenheimer Straße haben die Abrissarbeiten an der Pilzhochstraße in Ludwigshafen begonnen.

Häppchenweise beißt sich die Baggerzange nun durch die

...