Abend über Künstler Willi Sohl

Ludwigshafen.Der in Ludwigshafen geborene Künstler Will Sohl steht am Donnerstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, im Mittelpunkt eines Vortrags in der Stadtbibliothek (Bismarckstraße 44-48). Drei Expertinnen, die gemeinsam 2018 das Buch „Ein Weg nach der eigenen Nase, ein Gehen im eigenen Rhythmus. Will Sohl 1909-1969“ herausgaben, gestalten den Abend. Silvia Köhler berichtet über sein Leben, Susanne Kaeppele stellt Will Sohl als Maler vor und Christine Schumann zeigt sein Wirken im öffentlichen Raum, als Architekt und als Designer von Kirchenfenstern. Sohl wuchs in Mannheim auf und war Mitbegründer der „Freien Gruppe“ Heidelberg. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019