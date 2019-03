Abenteuer in der Sporthalle

„Sporteln in der Familie“ hieß es gestern in der Halle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim. Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr konnten kleine wie große Gäste dort die vielen Mitmachstationen nutzen– auch die 67-jährige Lore Barthel (Bild) konnte nicht widerstehen. Das Motto lautete „Abenteuer in LU-Land“. „Sporteln“ ist eine gemeinsame Aktion von Stadtverwaltung und Vereinen. In diesem Jahr fand sie zum 14 Mal statt. fab (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019