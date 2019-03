Abenteuer ohne Geld beginnt in Griechenland

Ludwigshafen.Knapp 2500 Kilometer – diese Strecke muss Michael Wohlfart in den kommenden zwei Wochen zu Fuß und trampend zurücklegen. Wie berichtet, hat sich der Ludwigshafener komplett ohne Geld und Gepäck auf eine Reise durch Europa begeben. Vor dem Start am Freitag wusste der 32-Jährige noch nicht, wohin es ihn verschlagen wird. Am Flughafen war dann klar: Es geht nach Griechenland.

