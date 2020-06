Abfahrt ab Freitag offen

Ludwigshafen.An der Hochstraße Nord wird die Abfahrt Heinigstraße aus Richtung Mannheim ab Freitag, 3. Juli, wieder geöffnet – nach siebenjähriger Sperrung. Dies kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag in der Stadtratssitzung an. 2013 hatte die Verwaltung die Rampe gesperrt, weil eine Reparatur damals als nicht mehr rentabel angesehen wurde und man von einem baldigen Abriss der Hochstraße Nord ausgegangen war. Nachdem sich der Abbruch aber deutlich verzögert, wurde die Rampe für rund 420 000 Euro instandgesetzt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.06.2020