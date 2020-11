Ludwigshafen.Aus technischen Gründen, so teilte die BASF am Freitagmorgen mit, wird bereits am Freitagmittag die Gasturbine im Kraftwerk Süd wegen Wartungsarbeiten in Betrieb genommen. Dabei kann es kurzzeitig zu einer gelblichen Abgasfahne kommen. Ursprünglich war dies erst für Sonntagmittag geplant.

