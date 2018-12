Abgestürzter Pilot beflügelt die Fantasie

Ludwigshafen.Prächtig sieht es aus, das hölzerne, in mehr als 200 Arbeitsstunden selbst gefertigte Flugzeug, an das Peer Damminger an diesem Vormittag im Theaterladen in der Rheingönheimer Straße 110 letzte Handgriffe anlegt. Am Freitag, 14. Dezember, wird es wohl auch die Fantasie der jungen Zuschauer beflügeln, wenn die KiTZ Theaterkumpanei mit ihrer Bearbeitung von „Der kleine Prinz“ in der Rheingönheimer Spielstätte Premiere feiert.

Damminger spielt darin den abgestürzten Piloten, der in der Sahara vor dem Wrack seiner „Fox 38“ sitzt – kurz vorm Verdursten und randvoll mit Selbstmitleid. Bärbel Maier, die das Stück nach der berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry auch für die Bühne dramatisiert hat, verkörpert den kleinen Prinzen – der zugleich für den Überlebenswillen des Piloten stehe, wie Damminger erklärt.

Die Theatermacher arbeiten bei ihrer Inszenierung mit „Motiv-Verdichtungen und -Verschiebungen“, führt er weiter aus: Die Rose des Prinzen ist etwa ein Kaktus – der irgendwann zu blühen beginnt. „Wir spielen das Wesen des Kleinen Prinzen“, erläutert Bärbel Maier. „Und das ist für die Kinder durchaus gut verstehbar.“

Knapp eine Stunde Spielzeit hat das Stück, das sich an Zuschauer ab sechs Jahren richtet. Die Premieren-Vorstellungen sind am 14. Dezember um 9 und 11 Uhr. Weitere Aufführungen stehen am 15. Dezember (16 Uhr) und 16. Dezember (11 Uhr) sowie von 18. bis 20. Dezember (jeweils 9 und 11 Uhr) auf dem Programm. Der Eintritt ist gestaffelt: Die erste Karte, die eine Familie kauft, kostet acht, die zweite sechs, die dritte vier Euro. Für Gruppen ab zehn Personen kostet der Eintritt jeweils fünf Euro. Reservierungen für die Aufführungen sind auf der Internetseite (unter www.theaterkumpanei.de) oder per E-Mail an info@theaterkumpanie.de möglich.

Sorge um eigene Spielstätte

Zuletzt hatten die beiden Leiter der KiTZ Theaterkumpanei befürchtet, dass der „Kleine Prinz“ zugleich die letzte Produktion sein könnte, die in der eigenen Spielstätte gezeigt wird. Sie hatten Sorge, dass sie den Theaterladen aus Kostengründen nicht länger als bis zum 31. Dezember würden halten können. Inzwischen sind sie jedoch „verhalten optimistisch, dass sich eine Lösung des Problems abzeichnet“, so Peer Damminger.

