Abholung beginnt am 11. Januar

Ludwigshafen.Der städtische Wirtschaftsbetrieb sammelt ab Samstag, 11. Januar, Weihnachtsbäume ein. An diesem Tag läuft die Abholung in Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Ruchheim sowie in den Stadtteilen Nord, West und Mitte. Mundenheim folgt am Montag, 13. Januar. In der Gartenstadt werden die Bäume am 14. Januar eingesammelt, in Maudach am 15. Januar, in Rheingönheim am 16. Januar und im Stadtteil Süd am 17. Januar. Die Stadt bittet, Bäume ohne Lametta, Kunstschnee und anderen Schmuck am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg so abzulegen, dass weder Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger behindert werden. Künstliche Bäume müssen über den Restabfall entsorgt werden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.01.2020