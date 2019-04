Abrechnung mit Heldenvater auf Bühne in Ludwigshafen

Die nobel gekleideten Herren kannten sich zuvor nicht. Obwohl sie miteinander verwandt sind. Aber so ist das, wenn der Vater Odysseus heißt und auf abenteuerlichen Wegen durch die antike Welt segelte. Offenbar nicht nur listig und tapfer, sondern auch voll erotischer Bedürfnisse. Jedenfalls begegnen sich die Halbbrüder Telemachos, Sohn Penelopes, und Telegonos, Spross der Zauberin Circe, anlässlich der Beisetzung ihres Erzeugers zum ersten Mal. Der eine ist Rapper, der andere Musiker und Magier. Und es gehört zu den amüsantesten Szenen des Abends, wie beide sich zögernd einander nähern und beim kindlichen Seifenblasen darauf verständigen, einen gemeinsamen Papa zu haben.

Doch mit Homers Odysseus haben die Wunderblasen des Regisseurs Antú Romero Nunes ebenso wenig zu tun wie das stets präsente Hintergrundfoto der Hollywoodlegende Kirk Douglas, der in den 1950er Jahren als antiker Held auf der Leinwand zu sehen war. Eher erinnert das Motiv der Aufführung an ein rührendes und zugleich beklemmendes Gemälde, das Giorgio de Chirico 1968 malte. Es heißt „Die Rückkehr des Odysseus“ und zeigt einen Mann, der mit seinem kleinen Boot in einem spärlich möblierten Zimmer durch eine Pfütze rudert. Bei Chirico hat der griechische Heros seine vier Wände niemals verlassen. Eine ergreifende Metapher für die Vergeblichkeit menschlicher Unternehmungen und zugleich ein Verweis auf die schier grenzenlose Phantasie des Menschen, von der Nunes in seiner Inszenierung „Die Odyssee - eine Irrfahrt nach Homer“ für das Hamburger Thalia Theater reichlich Gebrauch macht.

Schon der Text, eine oft schwer verständliche Kunstsprache, lässt vermuten, dass es hier nur sehr bedingt um reale Bezüge zur griechischen Mythologie geht. Stattdessen spielt Nunes virtuos und ausgiebig mit dem Täuschungspotential des Theaters, seinem erzählerischen Reichtum und jener äußerst schmalen Grenzlinie, die das Wahrhafte vom Erfundenen trennt. Jedermanns Sache ist das nicht, wie der vorzeitige Auszug einiger Zuschauer beim Gastspiel im Ludwigshafener Pfalzbau beweist.

Allerdings ohne die grandiosen Schauspieler Thomas Niehaus (Telemachos) und Paul Schröder (Telegonos) wäre diese gelegentlich verwirrende Regie-Idee wohl verloren. Wie beide Darsteller, unterstützt von viel Musik (Bach über Morricone bis Abba) in fließenden Übergängen und Rückblenden jene gefahrvollen Situationen beschwören, die Odysseus nach dem Fall Trojas auf seiner langjährigen Heimreise bestehen musste, ist eine Huldigung an den Zauber und die Vielfalt der Bühnenkunst. Ob Polyphem, Lustknabe in roten Shorts oder Sumo-Kämpfer - immer wieder erleben wir dank Körpersprache, Mimik und Gestik wunderbare Momente des Imaginierens und Fabulierens, deren ästhetischer Reiz jedoch rasch verfliegt, wenn Gags und Albernheiten überhandnehmen.

Das Ende ist überraschend eindeutig. Telemachos und Telegonos zerlegen mit Motorsägen den Sarg ihres übermächtigen Vaters und stürmen anschließend als Monster maskiert ins Publikum. Dann ist bald Schluss. Auch keine schlechte Idee! hub

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019