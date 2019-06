Abriss am Bürgerhof beginnt im Juli

Nach einer großen Umplanung startet das derzeit größte Innenstadt-Projekt der Immobiliengesellschaft GAG im nächsten Monat. Der Komplex in der Bismarckstraße zum Bürgerhof werde ab Juli abgebrochen, kündigte eine Pressesprecherin auf „MM“-Nachfrage an.

Nach der Entkernung des Gebäudes soll voraussichtlich einen Monat später der eigentliche Abriss beginnen. Dabei befahren die Baufahrzeuge nicht die Fußgängerzone, sondern die Amtsstraße. Die Anwohner werden in einer Versammlung am 26. Juni ab 18 Uhr über Einzelheiten informiert.

Die GAG will an der exponierten Lage in der Fußgängerzone ein achtgeschossiges Gebäude mit 30 Mietwohnungen und 1450 Quadratmeter Gewerbeflächen errichten. Wegen Kostensteigerungen und massiver Probleme im Untergrund lag das Projekt lange auf Eis. Durch eine Umplanung und den Verzicht auf eine Tiefgarage sanken die Kosten auf 15 Millionen Euro. ott

