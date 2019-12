Abriss der Hochstraße Süd soll ab Januar beginnen

Von Thomas Schrott

Ludwigshafen. Die einsturzgefährdete Hochstraße Süd in Ludwigshafen, deren Sperrungen für immense Verkehrsprobleme in der Metropolregion Rhein-Neckar sorgen, soll schnellstmöglich abgerissen werden. Dies hat der Stadtrat am Montag einstimmig beschlossen. Zudem beauftragte er mit großer Mehrheit die Planung für einen Brückenneubau ohne umfangreiche Variantendiskussionen. Der Abriss des 500 Meter langen Bauwerks könne möglicherweise noch im Januar oder Februar beginnen, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

„Der Zuschlag an eine Baufirma soll jedenfalls noch vor Weihnachten erfolgen“, erklärte der Leiter des Tiefbauamtes, Björn Berlenbach. Die Verwaltung sei darüber in Gesprächen mit drei zertifizierten Firmen, die Erfahrungen mit solchen Maßnahmen haben. Deren Angebote sollen in den nächsten Wochen vorliegen.

Die Gesamtkosten für den Abbruch werden auf 15,5 Millionen Euro geschätzt, wobei der eigentliche Abriss mit 8,5 Millionen Euro veranschlagt wird. Für Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr sind fünf Millionen Euro vorgesehen.

Nordtrasse auf Eis gelegt

„Die Finanzierung der Hochstraße Süd ist geklärt“, sagte die Rathauschefin. „Das Land steht zu 100 Prozent hinter uns. Auch der Bund hat eine überregionale Bedeutung der Hochstraßen in Ludwigshafen anerkannt.“ Über die genaue Höhe der Zuwendungen wurden indes keine Angaben gemacht.

Die Stadt Ludwigshafen habe ihre Hausaufgaben gemacht, so Steinruck. Nun müssten Bundestag und Bundesrat im Dezember durch eine Gesetzesänderung den Weg freimachen, damit das Planfeststellungsverfahren verkürzt werden könne.

Zudem beschloss der Stadtrat, die ab 2023 geplante Sanierung der Hochstraße Nord auf Eis zu legen, bis die Südtrasse als Ausweichstrecke wieder zur Verfügung steht. Denn zwei Großbaustellen gleichzeitig seien den Pendlern und der Wirtschaft nicht zumutbar, waren sich alle Fraktionen einig.

Um die marode Hochstraße Nord zu ertüchtigen, wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Es soll dazu im Februar denkbare Maßnahmen vorstellen. „In den nächsten zwei bis drei Jahren macht uns die Nordtrasse keine Sorgen. Eine adhoc-Sperrung ist nicht zu befürchten. Eine Prognose für die kommenden zehn Jahre ist aber schwierig“, erläuterte Berlenbach die Situation.

Um den Verkehrsfluss zu verbessern, wird die 2013 gesperrte Abfahrt an der Hochstraße Nord zur Heinigstraße wieder geöffnet. Dies wird aber frühestens in sechs Monaten geschehen. Zuvor muss die Rampe für 420 000 Euro saniert werden.

Wegen Rissen in der Tragkonstruktion war die 60 Jahre alte Hochstraße Süd am 22. August gesperrt worden. Durch die Einsturzgefahr musste die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) viele rheinüberschreitende Straßenbahnlinien über die Kurt-Schumacher-Brücke umleiten.

