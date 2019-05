Abriss für Pfalzwerke-Domizil

Ludwigshafen.Die Entkernung des früheren C & A-Gebäudes in der Wredestraße ist beendet, in den nächsten Tagen beginne der Abriss, teilte die Pro Concept AG als Investor mit. Bis 2021 soll dort der Neubau für die Pfalzwerke-Hauptverwaltung entstehen. Beim Abriss werde eine Wasservernebelungsanlage die Staubbelastung reduzieren, so Projektleiter Awes Khan. Verwendet würden nur geräusch-gedämpfte Maschinen. „Wir unternehmen alles, um die Belastungen erträglich zu gestalten.“ Zeitweise könne es aber zu Verkehrsbehinderungen und erhöhten Schallemissionen kommen. ott

