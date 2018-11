„Abrissbirne“ kommt Anfang 2019

Ludwigshafen.Auf der Ortsbeiratssitzung Gartenstadt wurde der neue Bebauungsplan der GAG für die Gebäude im Ligustergang 44 bis 68 vorgestellt. Vor dem Baubeginn müssen die maroden, mit Schadstoffen belasteten, 13 Mehrfamilienhäuser aus den 1930er Jahren der Abrissbirne weichen. „Im letzten Jahr wurde mit den sozialverträglichen Umzügen begonnen, die letzten Mieter ziehen Ende des Jahres aus. Danach folgt der Abriss und Mitte 2019 können die Bauarbeiten beginnen“, sagte Klaus Schäffner von der GAG.

Geplant sind acht Mehrfamilienhäuser in zwei verschiedenen Haustypen, jeweils mit Satteldächern, den Häusern der Umgebung entsprechend. Entstehen sollen 74 Wohneinheiten mit Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen und Aufzügen. Die Bauweise soll aufgelockert wirken, zwischen den Gebäuden sollen Spielplätze und Grünflächen entstehen. Um einer „Blechlawine“ entgegenzuwirken, wird eine Tiefgarage gebaut, mit Einfahrt in der Abteistraße.

WC-Sanierung an Realschule

Auf Komfort wird Wert gelegt, die Tiefgarage ist von den Wohnungen aus barrierefrei erreichbar. Und da die ebenerdigen Parkplätze somit wegfallen, entsteht mehr Wohnfläche. Den Mietpreis pro Quadratmeter nannte Schäffner etwas zögerlich: „Da es sich um Neubauten im gehobenen Standard handelt, wird der Preis neun Euro betragen.“ Trotzdem wurden die Pläne der GAG vom Beirat für gutgeheißen, vor allem, da durch die Tiefgarage weniger Pkw auf der Straße parken werden. Auch der Doppelhaushaltsplan wurde in der Sitzung vorgestellt. Vor allem die Ernst-Reuter-Realschule plus integrative Realschule wird mit verschiedenen Baumaßnahmen bedacht, die dringend notwendig sind, zum Beispiel eine WC-Sanierung, Brandschutzmaßnahmen oder Umbau von Werkräumen. Auch einige Straßen in der Gartenstadt sind sanierungsbedürftig, Kanalerneuerungen und ein Austausch der Straßenbeleuchtung sind vonnöten. Einige Projekte, zum Beispiel die Salzburger Straße, gehen jedoch erst in die Planungsphase. „Der Ausbau der Salzburger Straße kann erst beginnen, wenn die Modernisierungsarbeiten des Marienkrankenhauses abgeschlossen sind“, meinte Ortsvorsteher Klaus Schneider. Man rechne damit, dass dies im Jahre 2021 soweit sein wird. Für 2019 wird im Haushaltsplan Gartenstadt mit einem Minus von rund 430 000 Euro gerechnet, 2020 soll sich die Lage entspannen, ein Plus von rund 150 000 Euro ist in Aussicht.

