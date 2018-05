„Abrocken wie die Jungen“

Anzeige

Ludwigshafen.Die Generation jenseits der 60 zieht nicht unbedingt den ruhigen, beschaulichen Lebensstil vor. Im Musikpark Ludwigshafen, wo sonst „junges Blut“ zu House-Musik, Hip-Hop und Elektro im blitzenden Stroboskoplicht tanzt, besuchten jetzt rund 400 Gäste die erste Senioren-Disco der Stadt Ludwigshafen.

Im Keller der Discothek ist die Tanzfläche nur mit buntem LED-Licht beleuchtet. Schon um 15 Uhr ist die Tanzfläche „Stadl“ nahezu überfüllt. Die Senioren bewegen sich flott wie Mittzwanziger. Nur wenige Paare tanzen Disco-Fox, die meisten grooven zu den lauten Bässen ganz frei und im eigenen Tanzstil. Es laufen Schlager und die großen Hits aus den vergangenen dreißig Jahren.

Wo sonst die Enkel feiern

„Solche Tanzveranstaltungen für das ältere Publikum fehlen in Ludwigshafen. Dabei können die Älteren bedeutend besser feiern als die Jungen. Sie feiern mit mehr Schwung“, sagt Altrocker Lothar Flauaus, Betreuer einer Seniorengruppe, der sonst hauptsächlich Rockmusik hört. „Es ist wichtig, dass wir in einem gewissen Generationsalter nicht mehr nur in die Röhre schauen und wir abrocken können wie die jungen Leute“, erklärt Wolfgang Bredthauer von der Initiative Berliner Platz. Er ist Mitveranstalter und organisierte die Disco zusammen mit der Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen und dem Seniorenrat. Das Motto: Die Lebensräume der anderen Generation kennenlernen. „Für die Älteren ist es interessant mitzubekommen, wie das Feeling in einer Disco heute ist und wo die Enkel sich am Wochenende herumtreiben“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg: „Außerdem wollten wir die älteren Leute aus ihrer Anonymität herausholen. Wir wissen, dass sie besonders gerne Tanzevents besuchen.“ Dass es nicht die letzte Veranstaltung dieser Art war, hält sie für wahrscheinlich.