Absage bei mehr als 1000 Teilnehmern

Ludwigshafen.Wegen der anhaltenden Corona-Verbreitung hat am Dienstag die Verwaltung ihre Allgemeinverfügung vom Freitag aktualisiert. Demnach sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab einer erwarteten Teilnehmerzahl mehr als 1000 Menschen untersagt. Für die anderen Events muss der Veranstalter sicherstellen und bestätigen, dass er den aktuellen Hinweisen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgt. Zudem sagte die Stadt drei Veranstaltungen der städtischen Musikschule ab. Dies betrifft das Kindermusizieren am 11. März, das Frühjahrskonzert am 14. März und das Konzert Musica Viva am 21. März. Zudem strich die Verwaltung nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises die Veranstaltung „Sporteln in der Familie“ am Sonntag, 15. März, im Hallenbad Süd. Die Entscheidung, ob die dritte und letzte Sporteln-Veranstaltung in dieser Reihe am Sonntag, 29. März, in der Oggersheimer Sporthalle entfällt, steht noch aus.

BASF-Erlebnistag entfällt

Wegen der Allgemeinverfügung über öffentliche Veranstaltungen der Stadt zu Corona sagte die BASF auch den Erlebnis-Samstag am 14. März und den in diesem Rahmen geplanten Auftakt der Veranstaltungsreihe „Auf einen Espresso mit…“ ab. Das Besucherzentrum des Chemiekonzerns am Tor 2 bleibt an diesem Tag geschlossen.

Die BG-Klinik hat die für Donnerstag, 12. März, geplante Patientenveranstaltung zum Oggersheimer Gesundheitstag „Hüfte und Knie“ abgesagt. Die Veranstaltung soll im Laufe des Jahres nachgeholt werden. ott

