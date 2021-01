Ludwigshafen.Im Heinrich-Pesch-Haus wird am 14. Januar, 19 Uhr, die Reihe „Debatten um die Welt“ fortgesetzt. An sechs Abenden werden Hintergründe von Flucht, Abschottung und Willkommenskultur besprochen. Je nach Infektionsgeschehen erfolgen die bis Juni geplanten Veranstaltungen in Präsenzform oder online. Um eine Anmeldung wird per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org gebeten.

