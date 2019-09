Ludwigshafen.Zur Briefwahl für den Migrationsbeirat am Sonntag, 27. Oktober, hat der siebenköpfige Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch acht Listen zugelassen. Dies sind SPD, CDU, Grüne, Linke sowie eine türkische, albanische und internationale Liste und die Kurdische Liste/NCK Gemeinschaftszentrum. Der Wahlausschuss hatte die Möglichkeit, die Listen mit der endgültigen Aufstellung der Kandidaten einzusehen. Es gab keinen Einspruch. Somit können die Wahlbriefe in den Druck gehen. Wer im Wählerverzeichnis aufgelistet ist, bekommt ab 7. Oktober ihre Briefwahlunterlagen zugesendet. Diese müssen am Wahlsonntag bis spätestens 15 Uhr im Rathaus abgegeben oder entsprechend frühzeitig mit der Post verschickt werden. Am Wahlabend erfolgt die Auszählung mit einem Trendergebnis. Das vorläufige Endergebnis wird tags darauf ermittelt. „Wir hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung“, sagte Steinruck.

Im Stadtrat vertreten

Ins Wählerverzeichnis eingetragen werden alle Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit und diejenigen, die eingebürgert wurden. Auch staatenlose Einwohner, Spätaussiedler und deren Familienangehörige, Doppel- und Mehrstaater bekommen einen Wahlbrief.

Der Ludwigshafener Migrationsbeirat nimmt an den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse teil. Das Gremium besteht aus 22 gewählten und elf berufenen Mitgliedern. Vorsitzender ist derzeit Cem Cantekin, sein Stellvertreter ist Joannis Chorosis. Kge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019