Acht Mandate als Ziel

Was sind die drei wichtigsten Themen Ihrer künftigen politischen Arbeit?

Monika Kleinschnitger: Die Bekämpfung der Armut bei Kindern und in den Familien ist ein zentraler Schwerpunkt. Dazu kommt eine nachhaltige Stadtentwicklung, bei der auch Fragen des Klimaschutzes berücksichtigt werden. Das Thema bezahlbares Wohnen hat ebenfalls einen großes Stellenwert, denn Wohnen ist ein Grundrecht.

Erklären Sie mit zwei Sätzen, warum die Wähler Ihre Partei wählen sollen?

Kleinschnitger: Die Grünen verbinden soziale und ökologische Fragenstellungen. Wir wollen erreichen, dass die Stadt Ludwigshafen für alle Bewohner lebenswert ist.

Mit wieviel Prozent rechnen Sie am 26. Mai?

Kleinschnitger: Ich rechne mit einem zweistelligen Stimmenergebnis – zehn Prozent plus X. Das wären umgerechnet etwa acht Sitze im Stadtrat. Ich bin nicht so verwegen, dass ich für Ludwigshafen ein ähnlich gutes Resultat wie in Mannheim erwarte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019