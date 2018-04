Acht mutmaßliche Drogenhändler gefasst

Anzeige

Ludwigshafen.Acht Tatverdächtige aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sind im Rahmen der Bekämpfung von Drogenkriminalität in der Nacht auf Dienstag festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen hergestellt und gewinnbringend verkauft zu haben, teilten Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mit. Bei insgesamt 19 Durchsuchungen - unter anderem in Worms, Weisenheim am Sand, Mutterstadt und Östringen (Kreis Karlsruhe) - fanden die Fahnder Marihuana und Amphetamin im jeweils zweistelligen Kilogrammbereich und 500 Gramm Heroin. Auch Kokain, Chemikalien zur Herstellung von Amphetamin , mehrere "Indoor-Anlagen" mit etwa 1 000 Cannabispflanzen sowie mehr als 80 000 Euro Bargeld stellten die Beamten sicher. Außerdem fanden die Beamten mehrere Schusswaffen, darunter ein vollautomatisches Schnellfeuergewehr.

Insgesamt gebe es etwa 20 Beschuldigte, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber. Manchen davon werde zur Last gelegt, als Mitglied einer Bande gehandelt zu haben, "aber nicht allen".

Die Durchsuchungsbeschlüsse waren von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beim Ermittlungsrichter erwirkt worden. Den Verhaftungen waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Ludwigshafen vorausgegangen. Die acht vorläufig Festgenommenen werden am Dienstag im Laufe des Tages und am Mittwoch dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/pol/kris)