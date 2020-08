Acht neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen ist am Mittwoch um acht auf 489 gestiegen. 385 Personen gelten nach Meldung des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises als genesen. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind in der Chemiestadt damit 102 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 21. Im Rhein-Pfalz-Kreis (326) wurden am Mittwoch vier neue Fälle gemeldet, in Speyer (142) zwei und in Frankenthal (65) einer. jei

