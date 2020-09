Acht neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Bis Donnerstagnachmittag ist die Zahl der am Coronavirus infizierten Personen in Ludwigshafen auf 616 gestiegen. Wie die Daten des Gesundheitsamts im Rhein-Pfalz-Kreis zeigen, sind damit bei 533 Genesenen aktuell noch 81 Personen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg innerhalb von einem Tag von 17 auf 22. Erreicht die Inzidenz einen bestimmten Wert, kann es sein, dass die Stadt Ludwigshafen eindämmende Maßnahmen ergreifen muss. Ruhiger geht es in Speyer mit zwei neuen Fällen (159) und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit fünf neuen Fällen (376) zu. Frankenthal hat erneut keine neuen Infizierten zu vermelden. jeb

Freitag, 25.09.2020