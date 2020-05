Acht neue Fälle übers Wochenende

Ludwigshafen.Die Anzahl der gemeldeten Corona-Fälle in Ludwigshafen ist über das Wochenende um acht auf 292 gestiegen. Am Montag kam nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises bis 15 Uhr kein neuer Fall hinzu. 258 positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestete Personen gelten bereits wieder als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Fallzahl am Montag bei 215, in Speyer bei 83 und in Frankenthal bei 42. Das städtische Corona-Infotelefon ist unter der Nummer 0621/504-6000 zu erreichen. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020