Acht neue Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist bis Donnerstagnachmittag auf 300 gestiegen – dies sind acht mehr als am Mittwoch. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind bislang 223 Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis positiv auf Covid-19 getestet worden. Diese Zahl blieb gegenüber Mittwoch ebenso unverändert wie die Zahl in Frankenthal (42 Fälle). In Speyer sind 84 Menschen infiziert worden. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts gab es bislang neun Todesfälle. 572 Menschen gelten als genesen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.05.2020